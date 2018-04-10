الباحة 25 رجب 1439هـ الموافق 10إبريل 2018 م واسهطلت اليوم أمطار متوسطة إلى غزيرة عَلَى أجزاء متفرقة من منطقة الباحة ، شملت محافظات بلجرشي وقلوه والمخواه والعقيق والقرى والمندق والمراكز التابعة لها ، سالت على إثرها عدد من الأودية والشعاب .كما هطلت أمطار متوسطة إلى خفيفة على مدينة الباحة وضواحيها ومحافظتي بني حسن وغامد الزناد والمراكز التابعة لهما ، ارتوت على إثرها الأرض ولا تزال السماء ملبدة بالغيوم.جعلها الله أمطار خير وبركة, وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.// انتهى //21:16ت م