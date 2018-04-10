الدوادمي 24 رجب 1439 هـ الموافق 10 أبريل 2018 م واسدعت إدارة التعليم بمحافظة الدوادمي، المعلمات البديلات اللاتي سبق لهن العمل كمعلمة بديلة، وكذلك الحاصلات على دبلوم الكلية المتوسطة وخريجات معاهد المعلمات، إلى سرعة مراجعة إدارة الموارد البشرية بمبنى الشؤون التعليمية " للبنات " وتقديم كافة المستندات المطلوبة في موعد أقصاه الاثنين القادم لاستكمال مسوغات تعيينهن .وأوضح مدير إدارة الموارد البشرية بالإدارة مناور بن عبدالله الروقي ضرورة الالتزام بالحضور في الموعد المحدد واصطحاب الوثائق والمستندات المطلوبة لمن سبق التعاقد كبديلات، وهي صورة من وثيقة التخرج " المؤهل الدراسي " مع الأصل للمطابقة، وصورة من الهوية الوطنية وسجل الأسرة، مع الأصل، وصورة من عقد العمل كبديلة، وصورة من مسير الرواتب أو صورة من تحويل الراتب وصورة من درجة اختبار " قياس", وإقرار بعدم وجود المتقدمة على وظيفة رسمية , مبيناً أن الوثائق المطلوبة لخريجات معاهد المعلمات وخريجات الكليات المتوسطة هي صورة من المؤهل الدراسي لخريجات تلك الجهات، إضافة إلى الوثائق السابقة.// انتهى //21:39ت م