عام / الجمعية السعودية لعلوم المختبرات الإكلينيكية تعقد جمعيتها العمومية
الثلاثاء 1439/7/24 هـ الموافق 2018/04/10 م واس
الرياض 24 رجب 1439 هـ الموافق 10 أبريل 2018 م واس
عقدت الجمعية السعودية لعلوم المختبرات الإكلينيكية أمس جمعيتها العمومية لدورتها الرابعة ، وذلك بمقر الجمعية في جامعة الملك سعود بالرياض .
وتم خلال الاجتماع ، موافقة أعضاء الجمعية بالإجماع على تعيين عدد من الأعضاء لمجلس إدارة الجمعية وهم الدكتور رائد العقيل ، والدكتورة مي الراشد والدكتور مراد مباركي ، والدكتورة أمل الشمري ، كما تم الموافقة على تعيين الدكتور فهد بن محمد الدخيل مديراً تنفيذياً للجمعية .
مما يذكر أن الجمعية السعودية لعلوم المختبرات الإكلينيكية برئاسة الدكتور خالد خلف الحربي تأتي تحت مظلة قسم علوم المختبرات الإكلينيكية بكلية العلوم الطبية التطبيقية بجامعة الملك سعود بالرياض ، منذ عام 1429، وتخدم تخصص المختبرات الطبية ورفع مستوى المهنة في المجال الصحي .
// انتهى //
22:03ت م