الرياض 24 رجب 1439 هـ الموافق 10 أبريل 2018 م واسعقدت الجمعية السعودية لعلوم المختبرات الإكلينيكية أمس جمعيتها العمومية لدورتها الرابعة ، وذلك بمقر الجمعية في جامعة الملك سعود بالرياض .وتم خلال الاجتماع ، موافقة أعضاء الجمعية بالإجماع على تعيين عدد من الأعضاء لمجلس إدارة الجمعية وهم الدكتور رائد العقيل ، والدكتورة مي الراشد والدكتور مراد مباركي ، والدكتورة أمل الشمري ، كما تم الموافقة على تعيين الدكتور فهد بن محمد الدخيل مديراً تنفيذياً للجمعية .مما يذكر أن الجمعية السعودية لعلوم المختبرات الإكلينيكية برئاسة الدكتور خالد خلف الحربي تأتي تحت مظلة قسم علوم المختبرات الإكلينيكية بكلية العلوم الطبية التطبيقية بجامعة الملك سعود بالرياض ، منذ عام 1429، وتخدم تخصص المختبرات الطبية ورفع مستوى المهنة في المجال الصحي .// انتهى //22:03ت م