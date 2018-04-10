تونس 24 رجب 1439هـ الموافق 10 ابريل 2018 م واسصادق مجلس النواب التونسي على ثلاثة قروض بقيمة إجمالية بلغت 78ر71 مليون يورو مقدمة إلى تونس من البنك الإسلامي للتنميّة للمساهمة في تمويل جزء من مشروع إنشاء سدّين مائيين بمنطقتي السعيدة والقلعة الكبرى التونسيتين وإقامة منشآت نقل المياه المرتبطة بهما.ويهدف المشروع إلى تغطية العجز المتوقع لتلبية احتياجات العاصمة التونسية ومناطق الوسط الشرقي من مياه الشرب إلى حدود سنة 2030 من خلال تخزين جزء من مياه أقصى الشمال في سدّي السعيدة والقلعة الكبرى ونقلها إلى محطّات المعالجة مع توفير كميّات إضافية من المياه لأغراض الرّي في الوطن القبلي وتأمين مخزون احتياطي من مياه الشرب .// انتهى //22:12ت م