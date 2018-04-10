بغداد 24 رجب 1439 هـ الموافق 10 أبريل 2018 م واسالتقى رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي اليوم منسق الاتحاد الأوروبي لشؤون مكافحة الإرهاب ديلي جي كيرشوف الذي يزور بغداد حالياً .وأفاد بيان حكومي عراقي أن العبادي أكد خلال اللقاء حرص بلاده على ترسيخ حالة الأمن والاستقرار في المناطق المحررة من الإرهاب.من جانبه أعرب منسق الاتحاد الأوروبي عن استعداد الاتحاد الأوربي لتنفيذ برامج تأهيلية وتقديم خبراته الاستشارية في مجال مكافحة الإرهاب وتعزيز الأمن والاستقرار.// انتهى //22:12ت م