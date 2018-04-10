فيفاء 24 رجب 1439هـ الموافق 10 أبريل 2018م واسنظمت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمحافظة فيفاء في منطقة جازان مساء اليوم , اللقاء الدوري لمشرفي مراكز النشاط التابعة للجنة , بحضور رئيس اللجنة محمد بن يحيى الفيفي , وذلك بمقر مركز التآلف الاجتماعي التابع للجنة التنمية .وجرى خلال اللقاء استعراض أبرز برامج اللجنة ومراكز النشاط في مجالات خدمة أفراد المجتمع وتنمية الشباب وتعزيز الأعمال التطوعية في المجالات كافة , كما تم خلال اللقاء بحث العديد من الموضوعات المتعلقة بعمل اللجنة ومراكز النشاط , واستعراض خطط ومقترحات مشرفي المراكز في تنفيذ البرامج , بما يضمن نجاحها واستمراريتها لخدمة الفئات العمرية بالمجتمع المحلي .وقدم رئيس اللجنة شكره للجميع على جهودهم المتميزة , متمنياً مزيداً من الجهد والعمل لأداء مهام اللجنة ومراكز النشاط الاجتماعي .// انتهى //22:23ت م