اجتماعي / تنمية فيفاء تنظم برامج مراكز النشاط الاجتماعي
الثلاثاء 1439/7/24 هـ الموافق 2018/04/10 م واس
فيفاء 24 رجب 1439هـ الموافق 10 أبريل 2018م واس
نظمت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمحافظة فيفاء في منطقة جازان مساء اليوم , اللقاء الدوري لمشرفي مراكز النشاط التابعة للجنة , بحضور رئيس اللجنة محمد بن يحيى الفيفي , وذلك بمقر مركز التآلف الاجتماعي التابع للجنة التنمية .
وجرى خلال اللقاء استعراض أبرز برامج اللجنة ومراكز النشاط في مجالات خدمة أفراد المجتمع وتنمية الشباب وتعزيز الأعمال التطوعية في المجالات كافة , كما تم خلال اللقاء بحث العديد من الموضوعات المتعلقة بعمل اللجنة ومراكز النشاط , واستعراض خطط ومقترحات مشرفي المراكز في تنفيذ البرامج , بما يضمن نجاحها واستمراريتها لخدمة الفئات العمرية بالمجتمع المحلي .
وقدم رئيس اللجنة شكره للجميع على جهودهم المتميزة , متمنياً مزيداً من الجهد والعمل لأداء مهام اللجنة ومراكز النشاط الاجتماعي .
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22:23ت م