الرياض 24 رجب 1439 هـ الموافق 10 أبريل 2018 م واسالتقى وكيل جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية لشؤون المعاهد العلمية رئيس وحدة التوعية الفكرية الدكتور إبراهيم بن محمد قاسم الميمن اليوم , بقيادات ومنسوبي الإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم ، ضمن الفعاليات المصاحبة للملتقى الثاني عشر " أثر المعلم والمعلمة في تحقيق الأمن الفكري في المؤسسات التعليمية في المملكة العربية السعودية ", الذي تنظمه جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ممثلة بوحدة التوعية الفكرية، ببريدة ، على مدى أربعة أيام .وتخلل اللقاء محاضرة علمية بعنوان: " المسؤولية التربوية في الحصانة الفكرية لمواجهة الحملات الإعلامية " ألقاها الدكتور إبراهيم بن محمد قاسم الميمن بيّن من خلالها الأساليب والنظريات التي تعتمد عليها تلك الحملات الإعلامية المغرضة وماتقوم به من محاولات للاستهداف والنيل من مكانة وقيمة المملكة وقياداتها وعلمائها، وخطورة ما يثار في هذا الزمن من فتن وشبهات تستوجب من الجميع تعزيز الوعي الفكري والتصدي لهذه الحملات ، وكشف الشبهات وبيانها ومقاومة الأفكار الدخيلة التي تستهدف عقول الشباب الذين هم مقدرات الوطن بهدف استغلالهم ليكونوا أدوات في تحقيق أهدافهم .وحذّر الدكتور الميمن ممن يحاول استهداف هذا الوطن عبر مخططات وأجندة لا تخفى على الجميع وبأساليب وطرق متعددة للوصول إلى الشباب واستغلال تعاطفهم وحماسهم ، من خلال جميع الوسائل ، كما طالب الجميع بالحذر من الأساليب الملتوية والشعارات لهذه التنظيمات المشبوهة والجماعات التكفيرية, مشيراً إلى أنه يجب علينا تفعيل الإعلام التربوي ، وتعزيز ثقافة الوعي الفكري ، والوصول إلى التفكير الناقد في التعاطي مع الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي .// انتهى //22:29ت م