الحديدة 24 رجب 1439 هـ الموافق 10 أبريل 2018 م واسوزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس سلالاً غذائية في مركز العلوي بمديرية الخوخة في محافظة الحديدة، تزن السلة الواحدة 74 كيلو غرامًا تكفي 6 أشخاص، يستفيد منها 1368 فردًا، وهي من إجمالي المخصص للمحافظة والبالغ 22273 سلة غذائية، ضمن خطة العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن.ويأتي التوزيع في إطار مشاريع المساعدات الغذائية المقدمة من المركز للشعب اليمني.// انتهى //22:30ت م