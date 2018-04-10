عام / 1100 مستفيد من فعاليات البرنامج التدريبي " بفخر واعتزاز "
الثلاثاء 1439/7/24 هـ الموافق 2018/04/10 م واس
جيزان 24 رجب 1439 هـ الموافق 10 أبريل 2018 م واس
استفاد نحو 1100 مستفيد ومستفيدة من البرنامج التدريبي الذي نفذته الجمعية السعودية للإدارة التابعة لجامعة الملك سعود ضمن فعاليات " فخر واغتزاز " في موسمها الثاني بمتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن ناصر بن عبد العزيز رئيس اللجنة المنظمة للفعالية , الذي أقيم في الواجهة البحرية بالكورنيش الشمالي بمدينة جيزان.
وأوضحت المشرفة على البرنامج التدريبي " بفخر واعتزاز " البندري بن علي السمحان أن البرنامج تضمن ست دورات تدريبية الدورة الأولى بعنوان " التحفيز الذاتي " والثانية بعنوان "هندسة النجاح" والثالثة بعنوان" إدارة الضغوط" والرابعة بعنوان "الثقة بالنفس" وإما الدورة الخامسة كانت بعنوان "الديسك لفهم السلوكيات" والدورة الأخيرة بعنوان "الجودة" .
وأبانت أن عدد المستفيدين من الدورات التدريبية بلغ 1100 مستفيد ومستفيدة طيلة أيام الفعالية, معبرة عن سعادتها بالإقبال الكبير على البرنامج التدريبي من قبل أبناء وأسر الشهداء وأهالي المنطقة .
// انتهى //
23:07ت م