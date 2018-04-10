جيزان 24 رجب 1439 هـ الموافق 10 أبريل 2018 م واساستفاد نحو 1100 مستفيد ومستفيدة من البرنامج التدريبي الذي نفذته الجمعية السعودية للإدارة التابعة لجامعة الملك سعود ضمن فعاليات " فخر واغتزاز " في موسمها الثاني بمتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن ناصر بن عبد العزيز رئيس اللجنة المنظمة للفعالية , الذي أقيم في الواجهة البحرية بالكورنيش الشمالي بمدينة جيزان.وأوضحت المشرفة على البرنامج التدريبي " بفخر واعتزاز " البندري بن علي السمحان أن البرنامج تضمن ست دورات تدريبية الدورة الأولى بعنوان " التحفيز الذاتي " والثانية بعنوان "هندسة النجاح" والثالثة بعنوان" إدارة الضغوط" والرابعة بعنوان "الثقة بالنفس" وإما الدورة الخامسة كانت بعنوان "الديسك لفهم السلوكيات" والدورة الأخيرة بعنوان "الجودة" .وأبانت أن عدد المستفيدين من الدورات التدريبية بلغ 1100 مستفيد ومستفيدة طيلة أيام الفعالية, معبرة عن سعادتها بالإقبال الكبير على البرنامج التدريبي من قبل أبناء وأسر الشهداء وأهالي المنطقة .// انتهى //23:07ت م