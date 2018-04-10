الطائف 24 رجب 1439 هـ الموافق 10 أبريل 2018 م واسكرّم معالي محافظ الطائف الأستاذ سعد بن مقبل الميموني، اليوم، المتقاعدين والمميزين من منسوبي إدارة مرور المحافظة، بحضور مديري الجهات الحكومية بالمحافظة .وبدئ الحفل المعد بهذه المناسبة بآيات من القرآن الكريم، ثم ألقى مدير إدارة مرور محافظة الطائف العميد يحيي بن عبدالرحمن العقيل كلمة أعرب خلالها عن شكره للمتقاعدين والمميزين على مدى سنوات خدمتهم الطويلة التي قضوها في خدمة الدين ثم المليك والوطن ‏، مجزلاً الشكر والتقدير لكل من عمل بجد واجتهاد وهمه عالية, وكان مثالاً للأمانة والإخلاص والعمل الجاد , سائلاً الله عز وجل أن يوفقهم في حياتهم المستقبلية .بعد ذلك ألقى العقيد متقاعد فهد بن عبدالله النمري كلمة المتقاعدين .وفي ختام الحفل كرم معالي محافظ الطائف المحتفى بهم والجهات الداعمة والمتعاونة مع إدارة مرور محافظة الطائف.// انتهى//23:10ت م