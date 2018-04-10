السيح 24 رجب 1439 هـ الموافق 10 أبريل 2018 م واسانطلقت بمدينة السيح اليوم "حملة 100 يوم للتبرع بالدم" ، التي ينظمها مستشفى الملك خالد ومركز الأمير سلطان للخدمات الصحية ، بالتعاون مع مجمعات التعاون الطبية.وأكد محافظ الخرج مساعد بن عبدالله الماضي الذي كان أول المبادرين في التبرع بالدم والمشاركة بهذه الحملة ، أن التبرع بالدم هو أحد أهم المبادرات الإنسانية النبيلة التي تجسد روح التعاون بين افراد المجتمع وهي من أوجه العطاء الذي يسهم في أنقاذ حياة العديد من المرضى بأذن الله .وسأل الماضي الله عز وجل التوفيق والنجاح لهذه الحملة المباركة والقائمين عليها.من جهته أوضح مدير مستشفى الملك خالد بالسيح الأخصائي فهد بن محمد الممخور أن الحملة تستمر 100 يوم وتستهدف مختلف المنشآت الحكومية والمجمعات التجارية ، بهدف تعزيز الجانب التوعوي بأهمية التبرع بالدم والتسهيل على المبادرين لدعم مستشفيات المنطقة بكميات من الدم لصالح المرضى ، ولدعم مستشفيات منطقتي مكة والمدينة المنورة وتعزيز مخزونهما في موسم العمرة والزيارة ، حيث تختتم الحملة في شهر رمضان المقبل .وعبّر الممخور عن شكره وتقديره باسمه وباسم منسوبي المستشفى ، لمحافظ الخرج على مشاركته كأول المتبرعين في حملة التبرع بالدم ، ودعمه واهتمامه المتواصل بما يقدمه المستشفى من خدمات صحية ، وعلى حرصه على تذليل كافة العقبات الي تعترض مختلف المبادرات المجتمعية النوعية.// انتهى //23:14ت م