القطيف 24 رجب 1439 هـ الموافق 10 أبريل 2018 م واسنفذ مكتب العمل بمحافظة القطيف، مساء اليوم حملة تفتيشية استهدفت سوق السمك في المحافظة ، بمشاركة شعبة الضبط الإداري بشرطة المحافظة، ودوريات الأمن، ضمن حملة " وطن بلا مخالف " .وأوضح مدير المكتب عبدالكريم آل طه أن الحملة أسفرت عن ضبط (٩٠) مخالفاً لنظام العمل والإقامة، تنوعت مخالفاتهم بين من يعمل دون رخصة عمل ومن يعمل في غير المهنة المدونة في رخصة عمله .// انتهى//23:21ت م