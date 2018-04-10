الرياض 24 رجب 1439 هـ الموافق 10 أبريل 2018 م واسوجه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس مجلس إدارة أندية ضباط قوى الأمن بافتتاح عشرة أندية لضباط وأفراد قوى الأمن بمناطق المملكة.وأوضح مدير الإدارة العامة لأندية ضباط قوى الأمن اللواء مهندس إبراهيم بن ناصر الناصر، أن توجيه سمو وزير الداخلية بافتتاح الأندية يأتي امتداداً لما توليه الدولة من اهتمام وتقدير لمن خدموا هذا الوطن الغالي.وبين أن الأندية تشمل سبعة أندية للضباط في مكة المكرمة، وجدة، والدمام، وأبها، وعرعر، ونجران ، وجازان، وثلاثة أندية للأفراد في الرياض، وجدة ، والدمام، مشيراً إلى أنه سيُفتتح خلال العام الجاري أربعة من أندية الضباط، بالإضافة إلى أندية نسائية لعائلات الأعضاء، ومراكز مؤتمرات وضيافة في المدن الرئيسة تلبية لبرامج وفعاليات الوزارة وقطاعاتها.//انتهى //23:47ت م