عرعر 24 رجب 1439 هـ الموافق 10 أبريل 2018 م واسنظمت الجمعية السعودية للتربية الخاصة "جستر" بمنطقة الحدود الشمالية ، اليوم ، الملتقى الأول للتوحد 2018 ، برعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية ، بحضور عدد من المسؤولين والمواطنين وذلك في مستشفى مجمع الأمل بعرعر .وبدئ الحفل المعد بهذه المناسبة بآيات من القرآن الكريم ، ثم كلمة للمدير التنفيذي للجمعية بالحدود الشمالية سارة المحسن أكدت فيها أن رعاية سمو أمير منطقة الحدود الشمالية والعضو الفخري للجمعية لها بالغ الأثر في إنجاح هذا الملتقى وتحقيق أهدافه المرجوة، مشيرة إلى أن سموه هو الداعم الأول للجمعية لتحقيق أهدافها التنمية المستدامة .ثم كرمت الجهات الحكومية والأهلية المتعاونة والمشاركة في الملتقى .بعد ذلك بدأت الجلسة الحوارية حيث قدم نائب رئيس جمعية " جستر" الدكتور إبراهيم العثمان محاضرة عن حقوق ذوي التوحد ، تحدث فيها عن التوحد وأعراضه ، وأشكاله ، وأبرز حقوق ذوي التوحد .بعد ذلك قدم عضو الجمعية الدكتور عبدالكريم الحسين محاضرة عن الدعم الإيجابي لذوي التوحد ، كما قدمت هدى الحيدر محاضرة بعنوان "مشاركة قصة نجاح ".مما يذكر أن اليوم العالم للتوحد يصادف شهر إبريل من كل عام ، وهو يوم عالمي يخصص لمرض التوحد ويهدف إلى التعريف بمرض التوحد ودعوة الدول الأعضاء ومؤسسات منظومة الأمم المتحدة ذات الصلة والمنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني إلى نشر الوعي العام بهذا المرض .// انتهى //23:56ت م