الرياض 24 رجب 1439 الموافق 10 أبريل 2018 واس.أكد معالي نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن بن محمد العاصمي ، أن رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للمعرض والمنتدى الدولي السادس للتعليم 2018م، تزيد من حجم المسؤولية ، داعياً إلى أهمية تشيجع وتسويق المشاركات المميزة التي تم عرضها .جاء ذلك خلال زيارة معاليه اليوم للمعرض المصاحب للمنتدى واطلع على الأجنحة المشاركة؛ ووقوف على التجارب والمشاركات التي حظي بها المعرض، وكذلك وقوفه على توقيع اتفاقية مشتركة مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم (اليونسكو) .واهتم المعرض بعرض مجالات رئيسة، تمثلت بـ المناهج، والتدريب, والمدارس المحلية والدولية لرياض الأطفال، إلى جانب مجالات فرعية من خلال الجهات المساندة الداعمة لتطوير أداء المعلمة وبيئات التعلم مثل المباني التعليمية وتجهيزات بيئات التعلم في رياض الأطفال والمدارس وتقنية المعلومات والتطبيقات الداعمة للتعلم ومراكز الجودة والإعتماد لرياض الأطفال والحضانات.وحرص المعرض على مشاركة المكاتب الهندسية الاستشارية المختصة بتوفير بيئة رعاية وتعليم الطفولة المبكرة لتصميم المباني التعليمية والروضات و الحضانات، بالإضافة إلى شركات تجهيز المباني التعليمية، وشركات ومصانع الوسائل التعليمية، وكذلك مراكز التطوير المهني والتدريب ودور النشر لمناهج الطفولة المبكرة والمواد المصاحبة ومراكز ذوي الاحتياجات الخاصة في مرحلة الطفولة ومراكز التميز والجودة العالمية في الطفولة المبكرة وشركات المحتوى الرقمي والتطبيقات الإلكترونية الموجهة للطفولة المبكرة، إلى جانب المنظمات الدولية والمحلية والإقليمية التي تعنى بالطفولة المبكرة والقنوات الإعلامية للطفل والأسرة، مع الجمعيات والمراكز وأندية الطفل الثقافية والإعلامية.//انتهى//00:01ت م