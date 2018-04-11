الرياض 25 رجب 1439 هـ الموافق 11 أبريل 2018 م واسبرعاية معالي مساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات المشرف العام على الأمن العام، الفريق أول سعيد بن عبدالله القحطاني، وبحضور وكيل رئيس الهيئة العامة للرياضة عبدالإله بن سعد الدلاك ورئيس وفد منتخب العراق للشرطة اللواء مهدي الفكيكي، أقيمت مساء اليوم مباراة ودية بين منتخب المملكة لقوى الأمن الداخلي لكرة القدم ونظيره منتخب العراق للشرطة على ملعب الأمير فيصل بن فهد بمدينة الرياض وانتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف .وجاءت هذه المباراة الودية بتنظيم من وزارة الداخلية بالتعاون مع الهيئة العامة للرياضة، لتعزيز العلاقات المشتركة بين المملكة وجمهورية العراق في كافة المجالات، حيث قام الاتحاد الرياضي السعودي لقوى الأمن الداخلي بعمل كافة الترتيبات الخاصة بهذه المباراة التي تقام لأول مرة بين منتخبي البلدين في ملاعب المملكة العربية السعودية.وشهدت المباراة إقامة فعاليات ترفيهية عدة متنوعة للجماهير التي حضرت، بالإضافة إلى استعراض للدراجات النارية ومشاركة للعرضة السعودية، إلى جانب إجراء سحب على سيارتين مقدمة من الهيئة العامة للرياضة للجماهير.وتم بين شوطي المباراة تبادل الدروع التذكارية بين معالي مساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات المشرف العام على الأمن العام ورئيس الوفد العراقي.وقدم الأمين العام للاتحاد الرياضي السعودي لقوى الأمن الداخلي العقيد سلطان الودعاني شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية ولمعالي الفريق أول سعيد بن عبدالله القحطاني على الاهتمام والدعم لهذه المباراة التي أقيمت بين المنتخبين الشقيقين السعودي والعراقي في العاصمة الرياض، والشكر والتقدير لمعالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ على اهتمامه ودعمه لهذه المباراة وتسخير كافة إمكانيات الهيئة العامة للرياضة لها".كما قدم الودعاني شكره وتقديره للأجهزة الإدارية والفنية والطبية ولاعبي منتخب المملكة لقوى الأمن الداخلي على جهودهم التي بذلت طيلة المعسكر الخاص بالمباراة وخلال اللقاء، ولإدارة ملعب الأمير فيصل بن فهد وكافة اللجان الخاصة بهذه المباراة.// انتهى // ‏00:10ت م