الرياض 24 رجب 1439 هـ الموافق 10 أبريل 2018 م واسشاركت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في مؤتمر سلامة الغذاء والعمل البلدي 2018م المنعقد في مدينة مسقط خلال الفترة 9 - 11 أبريل 2018م برعاية صاحب السمو السيد تيمور بن أسعد بن طارق آل سعيد الأمين العام المساعد للاتصالات والهوية المؤسسية لمجلس البحث العلمي بسلطنة عمان .ومثل الأمانة العامة في المؤتمر الذي أنعقد ضمن فعاليات أسبوع سلامة الغذاء واليوم الخليجي لسلامة الغذاء، هدى بنت خلفان الغافري من إدارة الزراعة والاغذية.ويهدف المؤتمر إلى الاطلاع على أحدث المستجدات وتبادل الخبرات والتجارب العلمية والعملية في مجال سلامة الغذاء وعرض تجارب ومشاريع دول مجلس التعاون الخليجي في المجال البلدي.ويناقش المؤتمر عدة محاور أساسية في مجال سلامة الغذاء و سلامة وجودة الأغذية في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي وآثارها على الصحة العامة، والإعلام والتوعية، والإستراتيجيات، والأمن الغذائي، والعادات الغذائية للمستهلك والسلامة الغذائية وأهمية تطبيقات أنظمة سلامة الأغذية إلى جانب مناقشة المخاطر الناشئة والتقنيات الحديثة في مجال سلامة الأغذية.// انتهى //00:13ت م