عرعر 24 رجب 1439 هـ الموافق 10 أبريل 2018 م واسدعت إدارة التعليم بمنطقة الحدود الشمالية، المعلمات البديلات اللآتي سبق لهن العمل كمعلمة بديلة، والحاصلات على دبلوم الكلية المتوسطة وخريجات معاهد المعلمات، إلى سرعة مراجعة إدارة الموارد البشرية بمبنى الشؤون التعليمية " للبنات " وتقديم جميع المستندات المطلوبة في موعد أقصاه الأثنين القادم لاستكمال مسوغات تعيينهن .وأكد المتحدث الرسمي بإدارة التعليم خالد هادي المضياني ضرورة الالتزام بالحضور في الموعد المحدد واصطحاب الوثائق والمستندات المطلوبة لمن سبق التعاقد كبديلات، وهي صورة من وثيقة التخرج " المؤهل الدراسي " مع الأصل للمطابقة، وصورة من الهوية الوطنية وسجل الأسرة، مع الأصل، وصورة من عقد العمل كبديلة، وصورة من مسير الرواتب أو صورة من تحويل الراتب وصورة من درجة اختبار " قياس", وإقرار بعدم وجود المتقدمة على وظيفة رسمية , مبيناً أن الوثائق المطلوبة لخريجات معاهد المعلمات وخريجات الكليات المتوسطة هي صورة من المؤهل الدراسي لخريجات تلك الجهات، إضافة إلى الوثائق السابقة.// انتهى //00:17ت م