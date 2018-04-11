عام / أمير منطقة الرياض يقدم واجب العزاء لأسرة آل عبدالله
الأربعاء 1439/7/25 هـ الموافق 2018/04/11 م واس
الرياض 24 رجب 1439 هـ الموافق 10 أبريل 2018 م واس
قدم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض تعازيه في وفاة والدة ناصر بن محمد المنصور آل عبدالله - رحمها الله - ، خلال زيارة قام بها سموه اليوم لمقر العزاء بالرياض .
وسأل سموه الله العلي القدير أن يرحم الفقيدة ويسكنها فسيح جناته ويلهم ذويها الصبر والسلوان .
وأعربت أسرة آل عبدالله عن شكرهم لسمو أمير منطقة الرياض على تعازيه ومواساته وأن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها .
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