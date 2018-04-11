الرياض 24 رجب 1439 هـ الموافق 10 أبريل 2018 م واسقدم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض تعازيه في وفاة والدة ناصر بن محمد المنصور آل عبدالله - رحمها الله - ، خلال زيارة قام بها سموه اليوم لمقر العزاء بالرياض .وسأل سموه الله العلي القدير أن يرحم الفقيدة ويسكنها فسيح جناته ويلهم ذويها الصبر والسلوان .وأعربت أسرة آل عبدالله عن شكرهم لسمو أمير منطقة الرياض على تعازيه ومواساته وأن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها .// انتهى //00:20ت م