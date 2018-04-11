الرياض 24 رجب 1439 هـ الموافق 10 أبريل 2018 م واستأهل فريق روما الإيطالي إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بفوزه على نظيره برشلونة الإسباني بثلاثة أهداف دون مقابل في إياب ربع النهائي للمسابقة الذي أقيم اليوم على ملعب الأولمبيكو .سجل ثلاثية روما إيدين دجيكو في الدقيقة 7، ودانيلي دي روسي في الدقيقة 58، و كوستاس مانولاس في الدقيقة 82.وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز برشلونة بنتيجة 4-1 ، لتصبح النتيجة النهائية لمجموع المواجهتين 4 - 4 ، ويتأهل الفريق الإيطالي بأفضلية الهدف خارج الأرض.// انتهى //00:33ت م