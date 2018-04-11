الرباط 24 رجب 1439 هـ الموافق 10 أبريل 2018 م واسافتتحت اليوم في مدينة أغادير جنوب غرب المغرب، أعمال الدورة الثالثة للمؤتمر العربي للمشروعات الصغيرة والأسر المنتجة كرافد للتنمية، الذي تنظمه المديرية العامة للجماعات المحلية التابعة لوزارة الداخلية المغربية، بتنسيق وتعاون مع المعهد العربي لإنماء المدن بالرياض، وعدد من الجمعيات المحلية حول موضوع " دور البلديات والقطاعين العام والخاص والمجتمع المدني في إنجاح المشروعات الصغيرة والأسر المنتجة كرافد للتنمية"، الذي يستمر لمدة ثلاثة أيام.وأوضح المدير العام المساعد للمعهد العربي لإنماء المدن أحمد التويجري خلال افتتاح المؤتمر، أن المؤتمر سيحاول ابتكار طرق جديدة لخلق فرص عمل وتأسيس مشروعات صغيرة للأسر المنتجة لتكون رافداً لنموها، وتساعد على الرفع من مستوى معيشتها، وأن ساكنة العالم العربي تتجاوز اليوم 300 مليون نسمة، مما أدى إلى كثرة البطالة، وقلة فرص التشغيل، مسجلاً أن الجانب الذي يدعو للاهتمام أكثر هو التفكير في كيفية تشجيع مؤسسات التمويل لمساعدة الأسر المنتجة بقروض ميسرة، ودعم ميسر وإعانات مستمرة وفق برنامج يضمن لهذه المشروعات الاستمرارية.وأبرز المشاركون في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر أن معظم مدن العالم تمر بأزمات اقتصادية أثرت في نموها الاقتصادي وتنميتها، حيث تعاني من الزيادة السكانية والهجرة إلى المدن وانتشار البطالة وانخفاض الموارد وشح الاستثمارات، مما يؤثر سلباً على معدلات البطالة ومناصب التشغيل، كما يقلص من فرص الشباب الذين يسعون لتأسيس مشاريعهم الخاصة، يضاف إلى هذه الاكراهات انحسار التغطية الاجتماعية وانخفاض مستوى الأجور، وازدياد معدلات الفقر.ويشارك في الملتقى حوالي 400 مشاركاً، من الدول العربية ومن المغرب ضمنهم مجموعة من العمد والمنتخبين المنتسبين لعدد من المدن المغربية والعربية، إضافة إلى عدد من المسؤولين والمنتخبين والخبراء والجامعيين، إلى جانب ممثلين عن عدد من المؤسسات التمويلية والمنظمات الجمعوية.// انتهى //01:12ت م