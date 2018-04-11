بروكسل 24 رجب 1439 هـ الموافق 10 أبريل 2018 م واسبحث المندوب الدائم للمملكة لدى الاتحاد الأوروبي السفير سعد بن محمد العريفي، اليوم مع مدير الإدارة العامة للنقل في المفوضية الأوروبية هنريك هولولي، سبل الدفع بالتعاون الثنائي في قطاع النقل بين المملكة العربية السعودية والاتحاد الأوروبي.وركز اللقاء على العلاقات الاقتصادية المتميزة بين المملكة والاتحاد الأوروبي، واستكشاف الفرص التجارية المستقبلية في قطاع النقل كجزء من رؤية المملكة 2030م.وأكد المفوض الأوروبي في تصريح عقب الاجتماع " أن النقاش مع المندوب الدائم للمملكة كان بناءً وأنه لمس عزماً واضحاً على تنفيذ أجندة الإصلاح الاقتصادي وتوفر إرادة لبناء نظم آمنة ومأمونة وقوية للنقل كجزء كبير من هذه الأجندة".// انتهى //01:20ت م