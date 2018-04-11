الرياض 24 رجب 1439 هـ الموافق 10 أبريل 2018 م واستأهل فريق ليفربول الإنجليزي إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة لقدم بتغلّبه على مضيفه مانشستر سيتي الإنجليزي بهدفين مقابل هدف خلال مواجهتهما اليوم في إياب ربع النهائي للمسابقة، ليتأهل بمجموع المباراتين 5 - 1 بعد الفوز في الذهاب بثلاثية.وتقدم مانشستر سيتي أوّلا عن طريق جابريال جيسوس في الدقيقة 2 ، قبل أن يحرز ليفربول التعادل عبر اللاعب المصري محمّد صلاح في الدقيقة 56 ، ثم سجل روبرتو فرمينو الهدف الثاني للضيوف في الدقيقة 77 .// انتهى//01:28ت م