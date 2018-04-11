باريس 24 رجب 1439 هـ الموافق 10 أبريل 2018 م واسأقام فخامة الرئيس ايمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية، في قصر الإليزيه في العاصمة الفرنسية باريس مأدبة عشاء تكريما لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بمناسبة زيارته الحالية للجمهورية الفرنسية بحضور دولة رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري .حضر مأدبة العشاء أصحاب السمو والمعالي أعضاء الوفد الرسمي والمرافق لسمو ولي العهد وكبار المسؤولين في الحكومة الفرنسية.// انتهى //02:39ت م