وأكد سمو ولي العهد في إجابته على سؤال يتعلق باليمن أن التحالف يبذل قصارى جهده لتفادي سقوط خسائر بين المدنيين في اليمن.

وأضاف :"نعمل دائما مع أصدقائنا في فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا لمساعدتنا في تطوير آليات التخطيط وآليات الاشتباك لضمان عدم وقوع أي ضحايا من المدنيين بأي شكل من الأشكال ".

وأكد سموه أن التحالف حريص جداً ليس على حماية البشر والأبرياء فحسب بل أيضا على حماية الآثار ونقوم ببرامج كثيرة مع اليونسكو والحكومة الفرنسية لتطوير وحماية الآثار في اليمن.

وأشار سموه إلى أن المملكة العربية السعودية أكبر داعم للمساعدات في اليمن سواء في الثلاثين سنة الماضية أو في السنوات الثلاث الماضية, وسوف تستمر في هذا الاتجاه.

وبخصوص الملف النووي الإيراني، قال سمو ولي العهد :" لا بد من منع إيران من امتلاك السلاح النووي و لا نريد تكرار اتفاق حدث عام 1938 وتسبب بحرب عالمية ثانية".

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