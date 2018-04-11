باريس 24 رجب 1439 هـ الموافق 10 أبريل 2018 م واسالتقى معالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير في العاصمة الفرنسية اليوم، كبار المحررين في وسائل إعلام فرنسية، والوفد الإعلامي المرافق لسمو ولي العهد في زيارته لجمهورية فرنسا يتقدمهم معالي رئيس وكالة الأنباء السعودية الأستاذ عبدالله الحسين ورئيس هيئة الصحفيين الأستاذ خالد المالك.وقال معالي وزير الخارجية خلال اللقاءين إن زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلى الجمهورية الفرنسية تأتي بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله.ووصف معاليه زيارة سمو ولي العهد لفرنسا بأنها تاريخية وستفتح آفاقاً واسعة أمام العلاقات الوطيدة التي تربط البلدين الصديقين موضحا أن هذه الزيارة تناولت التعاون في مجالات تنموية وثقافية تسهم في خدمة برامج رؤية المملكة 2030.وقال معاليه إن سمو ولي العهد وفخامة الرئيس الفرنسي يجمعهما الشغف بالتنمية لخدمة بلديهما، ويمكن للبلدين تحقيق الكثير من الانجازات معاً، وشهدت الزيارة توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين الصديقين.وأوضح معاليه أن مواقف المملكة العربية السعودية وجمهورية فرنسا متوافقة تجاه القضية الفلسطينية والأزمة اليمنية وقضايا الساحل الأفريقي، إضافة إلى التنسيق المشترك في ملف محاربة التطرف والإرهاب، كما يجمع البلدين تعاون وثيق في مختلف المجالات.وفيما يتعلق بالأزمة اليمنية أكد معالي وزير الخارجية أن الحرب في اليمن لم تكن من اختيار المملكة، بل فرضت عليها نتيجة انقلاب ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران على الحكومة الشرعية اليمنية، ولولا استجابة المملكة لنداء الرئيس اليمني والحكومة الشرعية اليمنية لكان اليمن منقسما بين ميليشيا الحوثي وهي حزب الله الجديد في الشمال، وتنظيم القاعدة الإرهابي في الجنوب.وأضاف معالي الوزير عادل الجبير أن: ميليشيا الحوثي الإرهابية تجند الأطفال، وتستولي على المساعدات الإنسانية وتعيق وصولها إلى المدن والقرى مما أدى إلى خلق ظروف إنسانية صعبة في بعض المناطق اليمنية.وبيّن معاليه: أن المملكة تعمل وتتعاون مع مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن ومع المنظمات الدولية، لكن ميليشيا الحوثي نكثت جميع الاتفاقيات، وعرقلت جميع الحلول التي وضعت على الطاولة.// يتبع //03:02ت م