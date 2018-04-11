وعن التدخلات الإيرانية أوضح معالي وزير الخارجية أن :"هناك رؤيتين في منطقة الشرق الأوسط، الأولى رؤية طموحة تسعى لتطوير التعليم والاقتصاد والمجالات التي تخدم الإنسان وتعمل على محاربة التطرف والإرهاب وهذا ما تفعله المملكة، وهناك رؤية الشر التي تعتمد على التدخل في شؤون الدول الأخرى ونشر الكراهية وتزويد الميليشيات الإرهابية بالأسلحة ودعم التطرف والإرهاب وإيواء الإرهابيين وهذا ما يفعله النظام الإيراني والمنتمون إليه".ولفت معالي الوزير الجبير إلى أن "الاتفاق النووي الإيراني فيه الكثير من القصور فيما يتعلق بآليات التفتيش التي يجب أن تكون أكثر دقّة، بما يضمن منع إيران من امتلاك قوة نووية" مشيراً إلى أنه منذ إبرام الاتفاق النووي الإيراني، لم تقم الحكومة الإيرانية بتوقيع أي اتفاقية من شأنها خدمة الشعب الإيراني، بل على النقيض شرعت في زيادة عدد ميليشياتها المتطرفة في سوريا، ودعمت الجماعات الإرهابية بالأسلحة والصواريخ الباليستية، وعملت على زعزعة أمن واستقرار المنطقة والعالم.وفيما يتعلق بسوريا أكد معالي وزير الخارجية أن المملكة العربية السعودية أدانت بشدة الهجوم الكيماوي الذي استهدف "دوما" ودعت المنظمات الدولية لمحاسبة المسؤولين عن الهجوم.وأكد معالي وزير الخارجية أهمية الشراكة الاستراتيجية بين المملكة وفرنسا وبالأعمال التي سيقوم بها مجلس الشراكة الاستراتيجية الذي عقد اليوم برئاسة سمو ولي العهد وفخامة الرئيس الفرنسي، وقال: هذه شراكة للحاضر والمستقبل من أجل التنمية والاستقرار.// انتهى //03:04ت م