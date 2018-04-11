الرياض 25 رجب 1439 هـ الموافق 11 أبريل 2018 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :خادم الحرمين يستعرض مع وفد البرلمان البريطاني علاقات الصداقةخادم الحرمين يستقبل النائب عن حزب العمال البريطانيمجلس الوزراء يدين انتهاكات الاحتلال الإسرائيليالقيادة تهنئ رئيس وزراء أثيوبياولي العهد ينقل تحيات خادم الحرمين للرئيس الفرنسيولي العهد يستعرض مع نواب فرنسيين روابط البلدينولي العهد: خططنا تتمحور حول القدرات السعودية وليست لتكرار أي نموذج آخرالأمير محمد وقيادات دينية يؤكدون على المشتركات الإنسانية وقيم التسامحولي العهد وماكرون يبحثان تعزيز الشراكة ويشهدان توقيع اتفاقية لتطوير العلاالرئيس الفرنسي يقيم مأدبة عشاء تكريماً لسمو ولي العهدالأمير محمد بن سلمان يستعرض ووزير خارجية فرنسا مستجدات الشرق الأوسطولي العهد ووزيرة الدفاع الفرنسية يوقعان اتفاقيات لتطوير القوات المسلحةولي العهد يبحث ووزير الاقتصاد والمالية الفرنسي استقطاب الاستثماراتمجلس الشؤون الاقتصادية يستعرض موضوعات تنمويةفيصل بن بندر يرأس اجتماع هيئة تطوير الرياض.. اليوموزير الداخلية يوجه بافتتاح عشرة أندية لضباط وأفراد قوى الأمنخالد بن سلمان: «هجوم دوما» امتداد لجرائم الأسد وداعمه الأساسي إيرانالمملكة تؤكد دعمها للنضال الفلسطينيالمملكة تؤكد ضرورة محاسبة الميليشيات الحوثية ورعاتهم الإيرانيين على جرائمهم المخالفة للقانون الدوليضيوف الملك يؤدون مناسك العمرة وسط أجواء إيمانية وخدمات متكاملةافتتاح الواجهة لمقر معهد العالم العربي في العاصمة الفرنسيةتفكيك ألغام المرتزقة في ميديميليشيا الحوثي.. مفرخة لعصابات النهب والخطفالقوات العراقية تعتقل 14 إرهابياً في الموصلالأسد يستنفر خوفاً من غضب العالمروسيا تستخدم "الفيتو" ضد مشروع أميركي بشأن سورية// يتبع //06:17 ت م 03:17جمت