الصحف السعودية
الأربعاء 1439/7/25 هـ الموافق 2018/04/11 م واس
الرياض 25 رجب 1439 هـ الموافق 11 أبريل 2018 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :
خادم الحرمين يستعرض مع وفد البرلمان البريطاني علاقات الصداقة
خادم الحرمين يستقبل النائب عن حزب العمال البريطاني
مجلس الوزراء يدين انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي
القيادة تهنئ رئيس وزراء أثيوبيا
ولي العهد ينقل تحيات خادم الحرمين للرئيس الفرنسي
ولي العهد يستعرض مع نواب فرنسيين روابط البلدين
ولي العهد: خططنا تتمحور حول القدرات السعودية وليست لتكرار أي نموذج آخر
الأمير محمد وقيادات دينية يؤكدون على المشتركات الإنسانية وقيم التسامح
ولي العهد وماكرون يبحثان تعزيز الشراكة ويشهدان توقيع اتفاقية لتطوير العلا
الرئيس الفرنسي يقيم مأدبة عشاء تكريماً لسمو ولي العهد
الأمير محمد بن سلمان يستعرض ووزير خارجية فرنسا مستجدات الشرق الأوسط
ولي العهد ووزيرة الدفاع الفرنسية يوقعان اتفاقيات لتطوير القوات المسلحة
ولي العهد يبحث ووزير الاقتصاد والمالية الفرنسي استقطاب الاستثمارات
مجلس الشؤون الاقتصادية يستعرض موضوعات تنموية
فيصل بن بندر يرأس اجتماع هيئة تطوير الرياض.. اليوم
وزير الداخلية يوجه بافتتاح عشرة أندية لضباط وأفراد قوى الأمن
خالد بن سلمان: «هجوم دوما» امتداد لجرائم الأسد وداعمه الأساسي إيران
المملكة تؤكد دعمها للنضال الفلسطيني
المملكة تؤكد ضرورة محاسبة الميليشيات الحوثية ورعاتهم الإيرانيين على جرائمهم المخالفة للقانون الدولي
ضيوف الملك يؤدون مناسك العمرة وسط أجواء إيمانية وخدمات متكاملة
افتتاح الواجهة لمقر معهد العالم العربي في العاصمة الفرنسية
تفكيك ألغام المرتزقة في ميدي
ميليشيا الحوثي.. مفرخة لعصابات النهب والخطف
القوات العراقية تعتقل 14 إرهابياً في الموصل
الأسد يستنفر خوفاً من غضب العالم
روسيا تستخدم "الفيتو" ضد مشروع أميركي بشأن سورية
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