وقالت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان (التصالح مع الفنون): ارتبطت جميع حضارات الدنيا -بما فيها الحضارة الإسلامية- بمختلف الآداب والفنون والإبداع الحر، ولم يكن بينها على تعاقب أزمانها وبين المجتمع تنافر أو تضاد، بل تصالُح جميل يعكس إيمان تلك الشعوب والدول بأهمية الآداب والفنون ودورها في تهذيب الذوق وإرهافه وإشاعة القيم الإنسانية والتحضُّر وقبول الآخر والالتقاء معه في أرضية وعي مشتركة.وأضافت: أن أهمية الفنون لا تقتصر على اختلاف أنواعها في عصرنا الحديث في كونها صناعة اقتصادية مهمة ورافداً مهماً للتنمية بل إنها صناعة وأداة لترسيخ وعي الشعوب وفكرها متى ما ابتعدت عن الأدلجة والتحشيد القطيعي، وساهمت بشكل حاسم في أنسنة الأفكار والقيم وشذّبتها من حمولاتها الفكرية الشريرة والمتنافية مع الأخلاق والحق والجمال.ورأت أن الحراك الثقافي الدولي اللافت الذي تشهده بلادنا والاتفاقيات المبرمة في مجالات فنية وثقافية مختلفة يقودها عراب التغيير سمو ولي العهد ويشهدها وزير الثقافة والإعلام هو حراك مبهج وباعث على الفرح والأمل ويؤكد أننا نمضي سراعاً باتجاه النور والضوء والثقافة ونصنع مستقبلاً باسماً ووضيئاً لجيلنا وللأجيال المقبلة التي هي على موعد مع ومضات النور والإشعاع الحضاري عبر مشروعات ثقافية تضعنا في مقدمة الدول المتحضرة.وأردفت بالقول: فعاليات عديدة واتفاقيات في ذات الاتجاه شهدتها باريس عاصمة النور منها إنشاء أوبرا وأوركسترا ومشاركة في مهرجان كان الدولي وغيرها من المحافل الثقافية العالمية المهمة تؤكد هذا التوجه المشرق.وخلصت إلى أنها مرحلة تاريخية لافتة تبرز فيها الثقافة والفن في المملكة وتطل على العالم، رؤية متبصرة تنطلق من رؤية 2030 التي وضعت الفن والثقافة في عمق اهتماماتها.// يتبع //06:26 ت م 03:26جمت