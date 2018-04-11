واشنطن 24 رجب 1439 هـ الموافق 10 أبريل 2018 م واسرحب البيت الأبيض اليوم بتصريح الرئيس الصيني شي جين بينغ حول زيادة انفتاح ثاني أكبر اقتصاد في العالم.وقال البيت الأبيض: إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب متفائل بوعد الرئيس الصيني لزيادة انفتاح اقتصاد الصين، وأنه سيواصل الحث على تغييرات ملموسة في سياسة بكين التجارية.وأوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز نحن نريد أن نرى إجراءات ملموسة من الصين، وسنواصل السير قدماً في العملية وفي المفاوضات حتى تحدث تلك الإجراءات.// انتهى //07:37ت م