ولينجتون 25 رجب 1439 هـ الموافق 11 أبريل 2018 م واسضربت عاصفة قوية مدينة أوكلاند النيوزيلندية اليوم ما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن نحو ربع منازل المدينة وتأثر الملاحة الجوية.وأفادت هيئة الأرصاد الجوية النيوزيلندية بأن سرعة الرياح وصلت إلى 213 كيلومترا في الساعة، إضافة إلى هطول أمطار غزيرة.وذكر مجلس مدينة أوكلاند في بيان أن نحو 120 ألف عقار بدون كهرباء، فيما تلقت إدارات الإطفاء والطوارئ في نيوزيلندا أكثر من 1600 اتصال استغاثة.وتسببت الرياح العاتية في اقتلاع الأشجار وتحطم أسطح المنازل وسقوط أعمدة الكهرباء في المدينة، وإعادة جدولة عدد من الرحلات الجوية أو تحويل وجهاتها أو إلغاؤها.// انتهى //07:39ت م