طوكيو 25 رجب 1439 هـ الموافق 11 أبريل 2018 م واسفُقد ستة أشخاص على الأقل اليوم إثر انهيار أرضي في جنوب غربي اليابان.ونقلت وكالة كيودو اليابانية للأنباء عن مسؤولين محليين أنه يعتقد أن الأشخاص الستة من سكان ثلاثة منازل تضررت من الانهيار الأرضي في مدينة ناكاتسو بجزيرة كيوشو جنوب اليابان.وذكرت سلطات الطقس المحلية أن المنطقة لم تتعرض لسقوط أمطار تزيد على 5ر0 ملليمتراً خلال الـ24 ساعة التي سبقت الانهيار الأرضي.// انتهى //07:41ت م