نواكشوط 25 رجب 1439 هـ الموافق 11 أبريل 2018 م واسبحث وزير البيئة والتنمية المستدامة الموريتاني آحميدي كمرا في نواكشوط مع الممثل المقيم لبرنامج الغذاء العالمي في نواكشوط جان نويل جانتيل، سبل تعزيز التعاون القائم بين موريتانيا والبرنامج.وبحث الجانبان مشروع دعم قدرات التجمعات المحلية وأمنها الغذائي لمجابهة التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية الممول عن طريق الصندوق الدولي للتكيف مع التغيرات المناخية.// انتهى //07:41ت م