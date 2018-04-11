طرابلس 25 رجب 1439 هـ الموافق 11 أبريل 2018 م واسأبرزت الصحف الليبية الصادرة اليوم، إعلان رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة الليبية، حالة الطوارئ بالجنوب الليبي.وركزت على لقاء نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معتيق مع المبعوث الآممي غسان سلامة، إذ بحث معه آخر التطورات على الساحة الليبية، ً من أهم خطوات المرحلة القادمة، وأولويات تنفيذها لضمان تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي والسلم الاجتماعي في البلاد.وأشارت الصحف إلى تأكيد الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للجيش الليبي، العميد أحمد المسماري على أن المشير خليفة حفتر بـ«حالة صحية ممتازةويتابع في عمل القيادة العامة.وتطرقت إلى إعلان مجلس قبائل التبو في سبها جنوب ليبيا، استجابته لما وصفه لجهود المجلس الاجتماعي الأعلى لقبائل ومدن وقرى فزان بوقف إطلاق النار،مع الاحتفاظ بحق الدفاع عن النفس، كما أعلن عن فتح الطريق الزراعي- القرضة، لمدة 7 أيام ابتداءً من الثلاثاء.ونقلت الصحف عن تقرير الأمم المتحدة، إذ قالت إن الجماعات المُسلحة في ليبيا تقتل وتعذب المحتجزين في سجون تضم آلاف المدنيين المحتجزين بشكل غير قانوني، موضحة أن التقرير استند إلى لقاءات وزيارات للسجون وسجلات قانونية وسجلات الطب الشرعي وأدلة موثقة بالصور وتسجيلات الفيديو.وعرجت على كلمة المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، خلال مشاركته في ملتقى الوطني بطرابلس، موضحًا أن الملتقى الوطني الليبي هو الطريقة المثلى لكي يرافقنا الشعب الليبي نفسه في إعادة بناء الدولة الليبية، مؤكدًا أنه لا يمكن أن نتصور إعادة بناء دولة كبيرة كليبيا، ونحن ندير ظهرنا لأهالي ليبيا.ونوهت الصحف الصباحية بإصدار الرئيس السوداني عمر حسن البشير، قرارًا جمهوريًا بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين في البلاد، استجابة لمناشدة أحزاب وقوى الحوار الوطني// انتهى //09:22ت م