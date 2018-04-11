الباحة 25 رجب 1439 هـ الموافق 11 أبريل 2018 م واستلقى مركز عمليات الدفاع المدني بالباحة تنبيهاً متقدماً من الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن حالة الطقس لهذا اليوم الأربعاء يفيد بتوقع هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على منطقة الباحة مصحوبة بزخات من البرد تسيل على اثرها الأودية والشعاب ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية حيث تبدأ الحالة اليوم الساعة التاسعة صباحا وتستمر إلى الساعة الثامنة مساءًوأهاب المتحدث الرسمي للدفاع المدني بالمنطقة العقيد جمعان بن دايس الغامدي ، بالمواطنين والمقيمين إلى الخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات والابتعاد عن مجاري الأودية والشعاب أثناء جريانها وتجنب مواقع الأمطار والسيول من أجل سلامتهم ، حاثاً الجميع على إتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني من خلال موقعه الالكتروني www.998.gov.sa على بوابة التوعية الوقائية وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي للإطلاع على جميع الإرشادات التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات .//انتهى//10:21ت م