مأرب 25 رجب 1439 هـ الموافق 11 أبريل 2018 م واسوزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، 3650 كرتون من التمور في عدد من الأحياء في مدينة مأرب بمحافظة مأرب ومنها حي المطار، وهي من إجمالي المخصص للمحافظة من التمور البالغ 1000 طن، وذلك ضمن خطة العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن.وتأتي هذه المساعدات في إطار المشروعات المتعددة التي يقدمها المركز للتخفيف من معاناة الشعب اليمني جراء الأزمة الإنسانية التي يمر بها.// انتهى //10:26ت م