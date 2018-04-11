المدينة المنورة 25 رجب 1439هـ الموافق 11 ابريل 2018م واسنظم وقف تعظيم الوحيين بالمدينة المنورة أمس, محاضرة بعنوان "هل من مدّكر" وذلك ضمن سلسلة اللقاءات العلمية الأسبوعية التي يقيمها الوقف في مجال علوم القرآن الكريم والسنة النبوية.وتناولت المحاضرة التي قدّمها الدكتور جمال بن يوسف الهميلي خطوات التذكر, والإبداع الحرفي وفن الالتفات, واختيار الكلمات بعناية فائقة في القرآن الكريم, مورداً أمثلة وشواهد واستدلالات من القرآن الكريم.// انتهى //10:27ت م