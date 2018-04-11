عام / محاضرة علمية بوقف تعظيم الوحيين بالمدينة المنورة
الأربعاء 1439/7/25 هـ الموافق 2018/04/11 م واس
المدينة المنورة 25 رجب 1439هـ الموافق 11 ابريل 2018م واس
نظم وقف تعظيم الوحيين بالمدينة المنورة أمس, محاضرة بعنوان "هل من مدّكر" وذلك ضمن سلسلة اللقاءات العلمية الأسبوعية التي يقيمها الوقف في مجال علوم القرآن الكريم والسنة النبوية.
وتناولت المحاضرة التي قدّمها الدكتور جمال بن يوسف الهميلي خطوات التذكر, والإبداع الحرفي وفن الالتفات, واختيار الكلمات بعناية فائقة في القرآن الكريم, مورداً أمثلة وشواهد واستدلالات من القرآن الكريم.
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10:27ت م