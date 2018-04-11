الرياض 25 رجب 1439 هـ الموافق 11 أبريل 2018 م واسكشفت مؤشرات قياس أداء البلديات التابعة لأمانة منطقة الرياض ازدياد أعداد الطلبات الإلكترونية على بوابة الأمانة خلال شهر مارس من العام الحالي بمقدار 10 % مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، حيث استقبلت البوابة الإلكترونية للأمانة 77,152 طلبًا إلكترونيًا على خدماتها الرئيسية التي شملت رخص المحلات التجارية ورخص البناء ورخص الحفريات والشهادات الصحية، وذلك ضمن نطاق البلديات الفرعية داخل مدينة الرياض.واستقبلت الأمانة 14,310 طلبًا إلكترونيًا على الرخص المهنية في شهر مارس الماضي، منها 5,348 طلبًا أعيد تحويله للمستفيدين لاستكمال الإجراءات، فيما باشرت البلديات 8،962 طلبًا أنجزت منها ما نسبته 78 %، ولا تزال تعمل على 18 % من الطلبات، أمّا الطلبات المتأخرة في الإنجاز فبلغت نسبتها 4 %.وأشارت مؤشرات القياس إلى أن بوابة الأمانة تلقت 6,565 طلبًا إلكترونيًا على الرخص الإنشائية والقرارات المساحية خلال شهر مارس، وأعيد للمستفيدين ما مقداره 1,261 طلبًا لاستكمال الإجراءات، وتعاملت البلديّات مع 5,304 من الطلبات، أنجزت منها ما نسبته 87 %، فيما لا تزال تعمل على 11 % منها، وبلغت الطلبات المتأخرة نسبة 2 %.وتعمل أمانة منطقة الرياض على تسهيل إجراءات استخراج وتجديد الرخص بمختلف أنواعها عبر بوابتها الإلكترونية انسجامًا مع التحول البلدي الهادف إلى تحسين جودة الخدمات البلدية، وتعزيز ثقة المستثمرين، وزيادة فرص العمل بما يحقق العوائد الإيجابية على الناتج القومي الوطني، إضافة إلى ترشيد استهلاك الموارد البشرية والمالية وتوفير الوقت، وبناء جسور من الثقة بين القطاع البلدي والمستفيدين.// انتهى //10:34ت م