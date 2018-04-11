سكاكا 25 رجب 1439 هـ الموافق 11 أبريل 2018 م واسأصدر صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف رئيس المركز الإعلامي بالجوف قراراً يقضي باعتماد تشكيل الهيكل التنظيمي للمركز الإعلامي في دورته الأولى كالآتي: " الدكتور محمد بن إبراهيم البيالي رئيساً للجنة الاستشارية، عبداللطيف بن غصاب الضويحي نائباً لرئيس اللجنة الاستشارية، سليم بن صالح الحريص أميناً للجنة الاستشارية، عبدالعزيز بن عبدالواحد الحموان مديراً للمركز الإعلامي، ملكة بنت محمد الثنيان رئيسة لقسم الإعلاميات.وأوضح المنسق الإعلامي في إمارة منطقة الجوف مدير المركز عبدالعزيز بن عبدالواحد الحموان أن مجلس إدارة المركز يضم في عضويته 28 عضواً من مدراء الإدارات ورجال الأعمال والمهتمين بالجانب الإعلامي، كما أن قرار سمو أمير المنطقة تضمن اختيار عشرون عضواً من وسائل الإعلام بالمنطقة سواء الورقية أو الإلكترونية المعتمدة.وبين أن إنشاء المركز جاء لحاجة المنطقة إلى إعلام محترف يبرز جهود الدولة في كل ما يخدم المواطن ويعزز الجهود التعريفية بالمشاريع والخدمات التي تقدمها الدولة ومنجزاتها لما تتمتع به المنطقة من هوية زراعية وصناعية وتراثية وسياحية, إضافة إلى إظهار مزايا ومقومات منطقة الجوف في جميع المجالات وبما يتفق مع رؤية المملكة 2030 ، ويهدف المركز إلى تطوير قطاع الإعلام بالمنطقة وجعله شريك لتنمية واقتصاد المنطقة من خلال تقديم مادة إعلامية ذات جودة ومصداقية.وأبان الحموان أن المركز سيكون مظلة لجميع الإعلاميين والجهات الإعلامية داخل وخارج منطقة الجوف لتغطية أخبار وفعاليات المنطقة وإبراز الفرص الاستثمارية التنموية والثقافية والشبابية، كما سيعمل على خدمة جميع الإدارات الحكومية في المنطقة.ورفع مدير المركز باسمه ونيابة عن الزملاء والزميلات الشكر والتقدير لسمو أمير المنطقة وسمو نائبه على هذه الثقة والدعم الذي يوليانه لإعلاميي وإعلاميات المنطقة، ‏مؤكدا أنهم في المركز سيعملون على تطوير العمل الإعلامي وفق تطلعاتهم وتوجهاتهم - بإذن الله -.// انتهى //10:39ت م