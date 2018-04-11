بيروت 25 رجب 1439 هـ الموافق 11 أبريل 2018 م واسأبرزت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع مع فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية .وفي الشأن اللبناني تطرقت الى تأكيد رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري على إستعادة لبنان عافيته مشددا على حرصه على استقرار البلاد والعمل ما في وسعه للنهوض بالوضع الاقتصادي.وفي آخر تطورات الشأن السوري أخبرت عن دعوة المنظمة الأوروبية للسلامة الجوية شركات الطيران إلى توخي الحذر في شرق المتوسط لاحتمال شن غارات جوية في سوريا خلال 72 ساعة و احتمالات تعرض أجهزة الملاحة اللاسلكية للتشويش على فترات متقطعة.وعرضت لإتفاق رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال إتصال هاتفي إن على العالم التحرك لضمان محاسبة المسؤولين عن الهجوم الكيماوي في سوريا.ولفتت الى النجاح التي أحرزته قوات الشرعية اليمنية بمساندة من التحالف العربي في تحقيق تقدم نوعي جديد على جبهة مدينة ميدي في محافظة حجة.// انتهى //10:40ت م