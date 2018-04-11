ينبع 25 رجب 1439 هـ الموافق 11 أبريل 2018 م واستمكن فريق طبي بمستشفى ينبع العام من انقاذ حياة رجل خمسيني تعرض لسقوط من الدور الخامس من إحدى البنايات بينبع.وكان المصاب قد حضر إلى قسم الطوارئ بالمستشفى وهو يعاني من نزيف داخلي حاد، وعلى إثره دخل إلى غرفة العمليات، حيث تم ولأول مرة بمستشفى ينبع العام إجراء عملية استكشاف للبطن والصدر Thoracotomy وهو عباره عن إجراء فتح للبطن والصدر لاكتشاف مصدر النزيف من الداخل وإيقافه، وبفضل من الله تم إيقاف النزيف وتكللت العملية - ولله الحمد - بنجاح، حيث تم نقل المريض من قسم العناية المركزة إلى قسم التنويم وهو بحالة مستقرة.// انتهى //10:40ت م