المدينة المنورة 25 رجب 1439هـ الموافق 11 ابريل 2018م واسشارك نحو 300 طالب من مختلف مراحل التعليم العام في فعاليات "مهرجان العلوم" بالمدينة المنورة، قدموا خلاله 146 ابتكاراً في مجالات التكنولوجيا, والهندسة, والروبوت, والفيزياء, والرياضيات , وعلوم البيئة، والأنظمة الهندسية، والطاقة والنقل.وتضمن المهرجان الذي أقيم بمجمع مدارس العقيق عدة فعاليات في مجال الابتكار والإبداع، بالإضافة إلى المعرض الدائم لابتكارات الطلاب, إلى جانب مسابقات في مجال الروبوت, ومسابقات علمية في مجال الفيزياء والرياضيات على مستوى مراحل التعليم العام, بمشاركة 35 معلماً من مختلف التخصصات العلمية.// انتهى //10:42ت م