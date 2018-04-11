جيزان 25 رجب 1439 هـ الموافق 11 أبريل 2018 م واسحقق الطالبان حسن إبراهيم قب ونايف إسماعيل عثمان من مدرسة ابن سيناء المتوسطة بمكتب تعليم وسط جازان المركز الثالث على مستوى المملكة في مسابقة التصميم الفني أشغال المعادن التي استضافتها الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض.وبهذه المناسبة , قدم مدير إدارة النشاط الطلابي بتعليم جازان إبراهيم حملي التهنئة لمدير العام للتعليم ومساعديه ولمكتب الوسط ولأسرة مدرسة ابن سينا على هذا الإنجاز ، مثمناً في الوقت نفسه جهود معلم التربية الفنية ومشرف النشاط الفني بالمدسة التي أسهمت بعد توفيق الله في تحقيق هذا المستوى .ورأى حملي أن هذا الإنجاز يأتي استكمالاً لما حققته الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان ممثلة في إدارة النشاط الطلابي من انجازات .// انتهى //10:42ت م