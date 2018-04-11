الحديدة 25 رجب 1439 هـ الموافق 11 أبريل 2018 م واسوزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، 949 سلة غذائية في منطقه موشج بمديرية الخوخة في محافظة الحديدة، تزن السلة الواحدة 74 كيلو غرامًا تكفي 6 أشخاص يستفيد منها 5694 فرد، ويعد التوزيع من إجمالي السلال الغذائية المخصصة للمحافظة والبالغة 22273 سلة غذائية، وذلك ضمن خطة العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن.وتأتي هذه المساعدات في إطار المساعدات الغذائية التي يقدمها المركز لأبناء الشعب اليمني.// انتهى //10:48ت م