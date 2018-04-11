رام الله 25 رجب 1439 هـ الموافق 11 أبريل 2018 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم تأكيدات وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتخصصة في السعودية عبد الرحمن الرسي، أنه لن تكون هناك أية إجراءات تطبيع مع إسرائيل إلا بتحقيق السلام الشامل والعادل، وإقامة دولة فلسطين المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية.وأشارت الصحف إلى إدانة مجلس الوزراء الفلسطيني ،عمليات القتل التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مواجهة المسيرات الشعبية السلمية للأسبوع الثاني على التوالي، والتي أدت إلى سقوط 10 شهداء، ومئات الجرحى في قطاع غزة.وسلطت الضوء على تطورات الأوضاع في الأراضي في قطاع غزة حيث اعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، أن 105 مواطنين فلسطينيين يعانون من جراح خطيرة، جرّاء إصابتهم برصاص قوات الجيش الإسرائيلي، منذ 30 مارس الماضي خلال مشاركتهم في مسيرات العودة ، فيما أستهدفت قوات الاحتلال بنيران أسلحتها الرشاشة الثقيلة المزارعين ورعاة الأغنام قبالة مناطق حدودية لقطاع غزة.وأولت صحف الصباح اهتمامًا مطالبة الحكومة الفلسطينية المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، ببدء تحقيق عاجل في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين.// انتهى //10:49ت م