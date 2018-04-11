ينبع 25 رجب 1439 هـ الموافق 11 أبريل 2018 م واساعتمد مدير التعليم بمحافظة ينبع الدكتور محمد بن عبدالله العقيبي، أمس، نتائج مسابقة المختبر المثالي للمرحلة المتوسطة في قطاع ينبع البحر، التي نظمتها شعبة المختبرات المدرسية بهدف تحسين جودة العمل والأداء في المختبرات المدرسية.وأوضح المشرف على المسابقة فرج الرفاعي أن فكرة المسابقة نفذت على عدة مراحل حيث تم تقييم مدارس المرحلة الابتدائية في العام الماضي، وخلال هذا الفصل تم الانتهاء من تقييم المدارس المتوسطة في قطاع ينبع البحر.وكشف الرفاعي عن نتائج المسابقة حيث حصلت متوسطة بلال بن رباح على المركز الأول، ومتوسطة ابن ماجد الملاح على المركز الثاني، ومتوسطة الأندلس على المركز الثالث الأول في فئة المدارس الحكومية ذات المبنى الحكومي، كما حصلت متوسطة عبدالله بن عمر على المركز الأول فئة المباني المستأجرة، وعلى مستوى المدارس الأهلية حصلت متوسطة أجيال ينبع على المركز الأول ومتوسطة نبع المعرفة على المركز الثاني، ومتوسطة الحديثة الأهلية على المركز الثالث.// انتهى //10:53ت م