نجران 25 رجب 1439 هـ الموافق 11 أبريل 2018 م واسنفذت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران ممثلة في إدارة التدريب التربوي "بنات" أمس، برنامجاً تدريبياً بعنوان "شرح أدلة نظام المقررات" ضمن تهيئة مدارس النظام الفصلي، بحضور 18 قائدة، وذلك بمقر التدريب التربوي والابتعاث.ويهدف البرنامج الذي يستمر ثلاثة أيام، إلى تهيئة مدارس النظام الفصلي الثانوي لتطبيق نظام المقررات بدءا من العام القادم 1439هـ - 1440هـ، وعن أهمية نظام المقررات ومميزاته وفلسفته، والمرتكزات الأساسية التي يقوم عليها، والتركيز على وجود قيادة متمكنة حتى تقوم بالعمل على الوجه الصحيح.وسيتضمن البرنامج شرح دليل التعلم الثانوي، وشرح دليل مدير المدرسة والدليل الإجرائي، فيما يخص نظام المقررات الإصدار الثالث، ودليل وكيلة القبول والتسجيل والفصل الصيفي، وكيفية إعداد الخطط الدراسية، وشرح الدليل الإرشادي لتقويم المتعلم، والدليل الإجرائي الإرشادي الأكاديمي.// انتهى //11:45ت م