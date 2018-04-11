بروكسل 24 رجب 1439ه الموافق 11ابريل 2018 م واسطالب عدد من النواب الأوروبيين من أعضاء مجموعة اليسار في البرلمان الاوروبي اليوم الاربعاء الاتحاد الأوروبي بضرورة دعم حق العودة للاجئين الفلسطينيين .وقال بيان صادر عن البرلمان الأوروبي في بروكسل ان المطلب الرئيسي للمتظاهرين والمحتجين في غزة هو حق العودة للاجئين الفلسطينيين إلى مدنهم وقراهم ، وان أكثر من 80 بالمائة من سكان غزة هم لاجئون يعيشون بدون حقوق إنسانية أساسية وبموجب حصار غير قانوني.وحث النواب الأوروبيين إسرائيل على وقف هجماتها على المدنيين والاستماع لمطالبهم بحقوق الإنسان.وأضاف البيان أن الاتحاد الأوروبي يتحمل مسؤولية كبيرة عن الجرائم التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني ، حيث يجب عليه التوقف عن تمكين إفلات إسرائيل من العقاب وممارسة تدابير معقولة للمساءلة.وطالب النواب المحكمة الجنائية الدولية بالشروع في إجراء تحقيقات رسمية بشأن عمليات القتل ، داعيين في الوقت نفسه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى دعم تدابير المساءلة تجاه إسرائيل بشكل نشط ، الأمر الذي يتجاهل المجتمع الدولي بشكل متعمد ، مما يثير عدم الاستقرار السياسي ويتسبب في جولة جديدة من سفك الدماء .// انتهى //11:47ت م