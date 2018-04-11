جدة 25 رجب 1439 هـ الموافق 11 أبريل 2018 م واسعقدت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ممثلةً بفرع جدة اليوم ورشة عمل بعنوان "تأهيل الكوادر العاملة في مجال التراث العمراني" وذلك بمتحف مدينة الطيبات العالمية للعلوم والمعرفة بمحافظة جدة .وأوضح مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة مكة المكرمة محمد بن عبدالله العمري أن الورشة التي تقام لمدة يومين تمت بالتعاون مع مركز التراث العمراني الوطني والمركز الوطني لتنمية الموارد البشرية السياحية "تكامل" ضمن البرنامج التدريبي لتأهيل الكوادر العاملة في مجال التراث العمراني الوطني في المحافظة.وأفاد أن فرع الهيئة بجدة قد وجه الدعوة إلى العديد من المختصين والمهتمين ورؤساء البلديات والمسؤولين بالقطاعين العام والخاص والإعلاميين، وذلك لإثراء الورشة بالحوارات والنقاشات المفتوحة، كما أن الورشة تهدف لتعزيز مشاريع التراث العمراني بالمنطقة.//إنتهى//12:03ت م