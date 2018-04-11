نجران 25 رجب 1439 هـ الموافق 11 أبريل 2018 م واسنفذ فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة نجران، ممثلاً بمكتب عمل محافظة حبونا أمس، حملات تفتيشية مكثفة على الأنشطة المستهدفة بالتوطين بمحافظة ثار.وأفاد مدير المكتب سالم السلوم أنه جرى خلال الحملات الوقوف على أنشطة 27 منشأة تجارية مستهدفة بالتوطين، شملت قطاع الاتصالات ومحال المستلزمات النسائية ومحال الذهب والمجوهرات، مبيناً أنه تم إنذار 7 محال تجارية لتعديل الملاحظات المرصودة عليها.// انتهى //12:07ت م